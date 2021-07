In der Neu-Ulmer Elektro-Kartbahn Ecodrom fand am vergangenen Wochenende mit den „400 Runden von Neu-Ulm“ das Auftaktrennen des Verbands E-Kart international e.V. zur neuen Langstreckenserie für E-Karts statt. Zehn Teams aus ganz Deutschland, darunter Vertreter vergleichbarer Bahnen in München...