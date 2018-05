Soziales Mit Pferde-stärken besser ins Leben

Bleichstetten / Norbert Leister

Tiergestützte Pädagogik hilft, das Eis zu brechen. „Wir hatten schon mal einen Jungen aus einer vierten Klasse hier, der war arabischer Abstammung“, berichtet Nicla Hercher. Der Junge sei ein ziemlich cooler Macho gewesen, habe aber anfangs gegenüber den Pferden Angst gehabt. „Erst als ich ihm sagte, dass die Pferde auch Araber sind, war das Eis gebrochen – kurz darauf sang der Junge den Pferden ein arabisches Liebeslied vor“, schmunzelt Beatrix Hummel, die als Schulsozialarbeiterin an der Reutlinger Hermann-Kurz-Schule schon seit rund einem Jahr mit Kindern der dritten und vierten Klassen immer wieder in den Pferdestall von Nicla Hercher nach Bleichstetten kommt.

Seit zehn Jahren leitet Hercher schon ein Pferdeprojekt in Kooperation mit dem Reutlinger Diakonieverband. „Anfangs wollten wir Kinder, die eine verbindliche Schulempfehlung für die Hauptschule erhalten haben, wieder aufrichten, ihre Enttäuschung auffangen und ihnen zeigen, dass sie trotzdem was können“, erinnert sich Hercher, Pferdefachfrau, Betriebswirtin und St. Johanner Gemeinderätin. Hunderte von Kindern sind seitdem in ihrem Stall gewesen, viele haben einiges über Pferde gelernt.

Über die Körpersprache

Und noch viel mehr über sich selbst. Denn: „Pferde kommunizieren rein über ihre Körpersprache“, sagt Nicla Hercher. Im Konzept für das neu überarbeitete Projekt ist dazu nachzulesen: „Pferde spiegeln die Wirkung unserer Gefühle und unseres Verhaltens unmittelbar, sie taktieren nicht, sie sind ehrliche, authentische Partner.“ Die Rückmeldung könne leichter akzeptiert werden, weil sie nicht von einem anderen Menschen, sondern von einem Tier erfolge. Es werde kein erhobener Zeigefinger gezeigt, der „Kumpel Pferd“ spiegle das eigene Verhalten.

„Dabei lernen Kinder, selber klar und deutlich zu sein: Was will ich erreichen und was muss ich dafür tun“, erläutert Hercher. „Es dann zu tun und direkt zu erleben, dass und wie es funktioniert, ist enorm beeindruckend.“

Und wie wirkt sich die Arbeit mit Pferden auf die Kinder aus? „Ich hatte mal ein richtiges Opferkind hier, das auf dem Schulhof durch seine geduckte Haltung die Schläge anderer förmlich anzog“, erinnert sich die Pferdefachfrau. Nach vielen Begegnungen mit den Pferden habe sich die Körperhaltung des Jungen derart verändert, dass auch das Mobbing auf dem Schulhof aufhörte. Ähnlich Erstaunliches habe Hercher auch bei einem Mädchen erlebt, das aufgrund seines aggressiven Verhaltens kurz vor dem Schulausschluss war. „Sie hat sich nach dem Projekt hier eingebracht, hat im Stall Verantwortung übernommen, ihre Probleme in der Schule haben aufgehört“, so Hercher.

Das funktioniere natürlich nicht bei allen Kindern so fantastisch. Beim Umgang mit den Pferden komme es aber immer darauf an, von den Tieren zu lernen. „Menschen und Pferde sind wie Spiegeleier“, erklärt Beatrix Hummel gerade vier Kindern in ihrem Stall. Das Eigelb sei die Person oder das Tier, das Eiweiß stehe für die Privatzone von jedem, in die man nur mit Erlaubnis eindringen sollte. „Pferde kommen aber zu jedem und rempeln sie bewusst an“, betont Nicla Hercher. Das geschehe ständig, auch im Umgang der Tiere untereinander. Um die Rangordnung klarzustellen. „Kinder sollen dabei lernen, ihren persönlichen Raum zu schützen, auf eine gute und freundliche Art – nicht mit Gewalt“, betont auch Ina Kinkelin-Naegelsbach vom Kooperationspartner des Reutlinger Diakonieverbands.

„Und Kinder sollen mit ihrer Energie spielen“, ergänzt Nicla Hercher. Das Projekt sei erfolgreich, sagt Kinkelin-Naegelsbach. Lehrer würden positive Rückmeldungen geben, dass Kinder sich tatsächlich verändern und positiv weiter entwickeln, nachdem sie im Stall von Nicla Hercher waren, berichtet etwa Beatrix Hummel.