Jubiläum Mit der Schiffschaukel ins Glück

Heiningen / Inge Czemmel

Sechzig Jahre und kein bisschen Langeweile – wer Gabriele und Alois Klein kennt, weiß: diese Ehe war und wird nie langweilig. Da gibt es muntere Dialoge, augenzwinkerndes einander Aufziehen und Geplänkel. „Dass wir uns kabbeln, kommt schon auch manchmal vor“, gesteht Gabi Klein und meint: „Sechzig Jahre eitel Sonnenschein, das soll mir erst mal einer vormachen.“

Als das Paar 1958 vor den Traualtar trat, war sie gerade mal 20 Jahre alt, ihr Mann ein Jahr älter. Gabriele Klein ist vielen älteren Heiningern im Zusammenhang mit dem Bahnhof bekannt. Ihre Mutter, Julie Gröber, war in Heiningen über 20 Jahre lang Bahnhofsvorsteherin und für Fahrkartenschalter, Zugabfertigung, Frachtbriefe und Abrechnungen zuständig. Gabi Klein, in Laupheim geboren, war drei Jahre alt, als ihre Familie im Heininger Bahnhof einzog, wo sie mit vier Geschwistern aufwuchs.

Im Sommer 1955 lernte die damals 17-Jährige bei einem Fest in Dürnau einen jungen Mann kennen. „An der Schiffschaukel“, erinnert sich Gabi Klein. „Ich war mit einer Freundin da, er mit einem Kumpel und wir haben zusammen geschiffschaukelt.“ Der in der Oberpfalz aufgewachsene Alois Klein war Zimmermann und eher per Zufall nach Heiningen geraten. „Ich bin damals wie ein Zigeuner in der Welt herum gereist und halt eine Weile da geblieben, wo ich Arbeit gefunden habe“, erzählt er. Im Sommer 1955 hatte er Arbeit bei der Firma Kaltenecker und wohnte in einem Zimmer oberhalb der Bahnhofstraße. Von dort konnte er direkt zum Bahnhof runter blicken, wo Gabi wohnte. „Als er im Winter zurück nach Hause ging, war ich nicht sicher, ob er wieder kommt“, gesteht Gabi Klein. Doch er kam wieder. 1956 fand er bei der Firma Karl-Kübler in Göppingen Arbeit und zog bei Gabis Eltern im Bahnhof ein. 1957 wurde Verlobung gefeiert, ein Jahr später die Hochzeit. „Standesamtlich getraut hat uns Bürgermeister Karl Kümmel“, erinnert sich Gabi Klein. „Die kirchliche Trauung fand in einer kleinen Kirche in Boll statt und wir wurden von meiner ehemaligen Religionslehrerin getraut.“ 1963 übernahm Gabi Klein im Heininger Bahnhof den Posten ihrer Mutter und war bis zur Schließung der Bahnstrecke als Bahnagentin tätig. „Anschließend arbeitete ich bis 1994 in der Kantine der Deutschen Bahn“, erzählt Gabi Klein. Ihr Mann arbeitete inzwischen bei der Firma Moll in Gruibingen, bis er 1998 in Rente ging. 1958 und 1965 wurden die beiden Töchter des Ehepaares geboren, das mittlerweile glückliche Groß- und Urgroßeltern von fünf Enkeln und drei Urenkeln ist. Ein Kraftakt war der Bau des eigenen Hauses, den Alois Klein so gut wie alleine schulterte. „1971 haben wir begonnen zu bauen, 1974 sind wir eingezogen“, erzählt er und zeigt stolz, was unter seiner Arbeit entstanden ist. Heute ist der Garten sein Ein und Alles. Auch was rund ums Haus sonst so anfällt, erledigt der rüstige 81-Jährige selbst.

„Kochen, putzen, lesen, Rätsel lösen“, zählt Gabi Klein ihre Hobbys auf. Feiern werden die Kleins ihre diamantene Hochzeit zu zweit. „Ein Fest gibt es nicht, wir haben gerade erst meinen Achtzigsten groß gefeiert“, verrät die Jubilarin. „Wir gönnen uns eine achttägige Flusskreuzfahrt von Passau nach Budapest.“ Kreuzfahrterfahrung hat das Ehepaar schon. 2004 war es per Schiff sechs Wochen lang in Südamerika und der Karibik unterwegs und hat an die diese Reise viele schöne Erinnerungen.