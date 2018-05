Jubiläum Melodien und Oldtimer

Deggingen / Patricia Jeanette Moser

Mit dem Rückblick auf die Vereinsgeschichte eröffnete der Vorsitzende des Degginger Musikvereins, Roland Schidloch, die Feier zum 60. Bestehen des Musikvereins am Degginger Bürgerzentrum. Das erste Konzert des Musikvereins 1958 und das am gestrigen Feiertag fanden beide an Fronleichnam statt, sagte Schidloch. Und zumindest gestern strömten die Besucher nach den Fronleichnamsprozessionen geradewegs zum Fest des Musikvereins. Das große Festzelt wurde tags zuvor in Eigenleistung aufgebaut und bot Schutz für jede Wetterlage. Die Sitzplätze im Zelt und auch die im Freien waren in kürzester Zeit belegt.

Bürgermeister Karl Weber äußerte sich in seinem Grußwort anerkennend zur Jugendarbeit und der Konstanten des Vereins: In den vergangenen sechs Jahrzehnten hatte der Musikverein nur vier Dirigenten und drei Vorsitzende. „Das ist ein Engagement, das es verdient, unterstützt zu werden.“ Als Ehrengäste wurden der ehemalige Bürgermeister Hermann Stickel, die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi und der CDU-Bundestagsabgeordnete Hermann Färber begrüßt.

Den musikalischen Auftakt gab die Föhrenberger Blasmusik. Die Musiker trugen böhmische Melodien vor, was beim Publikum bestens ankam. Die spritzige Moderation von Thomas Dollinger tat dabei ihr Übriges. Sein witziger verbaler Schlagabtausch mit den anwesenden Politikern kam bei den Gästen bestens an. Dollinger nahm auf witzige Weise kein Blatt vor den Mund und behielt das letzte Wort, bis es mit dem „Kaiserin Sissi Marsch“ weiterging.

Ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken sorgte ebenfalls für gute Geburtstagsstimmung. Einen optischen Leckerbissen gab es außerhalb des Festzeltes auf dem Mehrgenerationenplatz. Dort wurden viele historische Fahrzeuge bei einer Oldtimerschau präsentiert.

Interessiert bummelten die Festgäste hin und her zwischen alten Traktoren von Porsche und Lanz. „Den habe ich vor Jahren auch mal gefahren“, erinnerte sich ein Besucher beim Anblick eines Ford Capri der 70er Jahre. Schnittig stand der silberne Jaguar da, gleich neben einem Peugeot 201.

Am Spielplatz machten bei sommerlicher Hitze besonders die Wasserspiele Spaß. Die Kinder des „Mehrgenerationenfestes“, so wie es der Veranstalter bezeichnete und beabsichtigte, kamen auch auf ihre Kosten – zum Beispiel in der Hüpfburg vom Kreisjugendring.

Die Jugendkapelle und die Stammkapelle des Musikvereins spielten am Nachmittag gemeinsam. Ansonsten waren die Vereinsmitglieder mit ihren Helfern im Einsatz, um als Gastgeber die Gäste zu verwöhnen.

Info Nach dem gelungenen Geburtstagsfest blickt man beim Degginger Musikverein bereits auf das nächste Fest am 20. Oktober: Bei der Herbstunterhaltung werden auch verdiente Mitglieder geehrt.