Dettingen Meckern am Albtrauf

Dettingen / Michael Koch

Zweimal im Jahr bitten die Ziegenfreunde Dettingen zum Fest: an Silvester und an Fronleichnam. So frostig es bei der einen Veranstaltung sein kann, so kuschelig warm war es gestern am Fuße des Calverbühls. Das hält die Ziegenfreunde aus der Region, die sich in diesem Falle sogar bis nach Stuttgart ausdehnt, nicht davon ab, auf eine Ziegenrote und ein kühles Getränk im Stall vorbeizuschauen.

Besonders für Kinder ist die Ziegenherde natürlich immer eine Attraktion. Gerade jetzt, da im Frühjahr 30 Kitze das Licht der Welt erblickt haben, ist ordentlich Leben in der Bude. Fünf bis sechs der weiblichen Tiere, der Zicken, wird der Verein zur weiteren Aufzucht behalten, die anderen werden zu kulinarischen Delikatessen verschiedenster Art verarbeitet.

Landschaftspflege

Hauptaufgabe der Ziegenfreunde und ihrer Tiere ist aber nicht die Herstellung und Vermarktung von Ziegenprodukten, sondern die Pflege der steilen Wiesen entlang des Albtraufs. Zwei Herden hat der Verein zu diesem Zwecke auf Dettinger Gemarkung laufen. Eine „mäht“ unterhalb des Milans, wo in diesem Jahr, auch vom Landratsamt, besonders auf die Eindämmung des Schwarzdorns geachtet wird. Deswegen wurde diese Herde sogar besonders früh auf die Weide gelassen, um dem Wuchs des dornigen Gestrüpps von Beginn an Einhalt gebieten zu können. Die zweite Herde zieht an den Hängen rund um den Calverbühl, dem weithin sichtbaren Wahrzeichen Dettingens, entlang.

Apropos umherziehen: Vereinsvorsitzender Matthias Buck erzählt von einem Einsatz zu Beginn dieser Woche, wie es ihn seit der Vereinsgründung 2005 noch nie gegeben hat. Die komplette Herde am Calverbühl war am Montagabend ausgebüxt. „Um 19.30 Uhr war sie mit Sicherheit noch da, um 21 Uhr hat uns ein Jäger angerufen, der die Herde an den Höllenlöchern angetroffen hat“, so Buck. Ein so massiver Ausbruch, zudem noch ohne erkennbaren Schaden an der Umzäunung, und ein so langer Fluchtweg, „da muss etwas gewesen sein, vielleicht ein freilaufender Hund, der die Herde aufgeschreckt hat“, mutmaßt Buck. Die Vereinsmitglieder haben sich jedenfalls sogleich auf den Weg gemacht und in einem nächtlichen „Albabtrieb“ die Herde wieder auf ihre angedachte Weide getrieben. Erst am nächsten Morgen, nach einem Abgleich mit den Bestandslisten war klar: Alle Tiere sind unversehrt wieder da.

Wie im Streichelzoo

Wer die Herde gestern beobachtet hat, kann sich gar nicht vorstellen, dass sich die Tiere überhaupt von irgendetwas aus der Ruhe bringen lassen. Auf dem Calverbühl, wo von der Gemeinde übrigens endlich die alte marode Sitzgarnitur durch eine neue ersetzt worden ist, herrschte reges Gedränge, viele Besucher wollten natürlich besonders gerne die süßen Kleinen streicheln. Kinder waren fast gar nicht mehr vom Berg runter zu locken. Die Ziegen ließen währenddessen alles völlig ruhig über sich ergehen, immer mal wieder meckerten sich Mutter und Kitz durch die Menge an, damit der Nachwuchs sich zwischendurch mit etwas Milch stärken kann.

Ziegen sind gut gegen Zecken

Wer die Tiere etwas genauer beobachtet hat, dem ist bei den hellen Exemplaren der eine oder andere schwarze Punkt aufgefallen – womöglich Zecken. „Nach meinem Empfinden sind es in diesem Jahr weniger als in den Vorjahren“, sagt „Ziegenmutter“ Vera Weißer. Ein anderer Ziegenzüchter berichtet von Fällen, in denen sich 20 bis 30 Zecken allein in dem kleinen Bereich zwischen den Hörnern festgebissen hatten. „Die Zecken schaden den Ziegen aber nicht, sie fallen mit der Zeit von alleine wieder ab“, berichtet Weißer. Sie kennt stattdessen Untersuchungen, dass von Weiden, die mit Ziegen bewirtschaftet werden, weniger durch Zecken übertragene Borreliosefälle ausgehen als von anders bewirtschaften Wiesen. Somit leisten die Ziegen also nicht nur einen wertvollen Erhalt zum Erhalt des Landschaftsbildes, sondern ganz unbewusst auch zum Erhalt der Gesundheit ihrer Besucher. Somit lohnt sich ein Besuch also auf alle Fälle.