Dürreperiode in Andalusien – eine Region fällt trocken

Die Menschen in Belmez in der andalusischen Sierra Morena können sich gar nicht mehr daran erinnern, wann es zum letzten Mal so richtig geregnet hat. Seit Anfang April liegt der örtliche Stausee trocken. Das Trinkwasser kommt jetzt mit dem Tanklaster.