Eines der weiblichen Geparden steht in einem Gehege im Zentrum des Cheetah Conservation Fund in Otjiwarongo. Vor 70 Jahren sind Geparden in Indien für ausgestorben erklärt worden. Jetzt versucht das Land, die eleganten Raubkatzen wieder anzusiedeln - und ließ dazu acht Tiere aus Afrika einfliegen. (zu dpa «Indien führt Geparden ein - 70 Jahre nach ihrem Aussterben») +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Tim Hofmann