30 Jahre ehrenamtliches Engagement in Gambia – unser Korrespondent blickt zurück

In der Entwicklungszusammenarbeit läuft nicht alles so, wie sich das wohlmeinende Hilfswillige im globalen Norden ausmalen. Kulturelle Differenzen sorgen oft dafür, dass ambitionierte Projekte versanden, sobald die Fördermittel auslaufen. Das sind aber längst nicht alle Probleme, wie eine Reise in das kleine westafrikanische Land Gambia zeigt. Mehr als 30 Jahre hat unser Autor dort ehrenamtlich Entwicklungshilfe geleistet. Hier zieht er Bilanz.