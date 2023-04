Normalerweise beginnt mein Tag damit, dass mich frühmorgens jemand anruft, weil in der Nähe ein Mensch gestorben ist.“ Es gibt wenige Tage im Jahr, an denen das nicht geschieht. Denn Siegfried Laug ist Bestatter. Sein Hauptgeschäft in der Leutkirchstraße 30 liegt halbwegs zwischen der fachwerk...