Dieses Datum markiert eine Zäsur in der Geschichte der DDR und einen Hoffnungsschimmer für alle in der BRD, die nach wie vor von einer Vereinigung beider Teile Deutschlands geträumt haben: Die blutig niedergeschlagenen Aufstände vom 17. Juni 1953 im Osten Berlins jähren sich jetzt zum 70. Mal. Hier blicken wir zurück auf den historischen Tag – und fragen zwei junge Politiker, was das Datum uns Heutigen zu sagen hat.