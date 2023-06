Der Sommer kommt in Fahrt und lädt zum Verweilen an der Donau, zum abendlichen Grillen oder zu einem Besuch am Badesee ein. Bewohner und Besucher der Stadt Ulm dürfen sich auf ein traumhaftes Wochenende freuen, denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet die Region strahlendes Sonnenwetter und angenehme Temperaturen.

Bereits am Freitag, 02.06.2023, wird es sonnig und warm. Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen um die 24 Grad – da schmeckt der Feierabenddrink zum Wochenende nochmal ein Stück besser.

Hohe Temperaturen und viel Sonne: So wird das Wochenende in Ulm

Für Samstag (03.06.2023) prognostiziert der DWD einen wolkenlosen Himmel über Ulm. Die Sonne zeigt sich von frühmorgens bis zum späten Abend beharrlich und lässt die Temperaturen auf angenehme 25 Grad klettern. Dazu weht eine leichte Brise.

Der Sonntag (04.06.2023) verspricht ein weiterer sonniger Tag zu werden, mit ein paar wenigen harmlosen Wolken. Die Temperaturen steigen voraussichtlich auf bis zu 27 Grad. Es ist ratsam, Sonnencreme und Sonnenbrille einzupacken, um sich vor der starken Sonneneinstrahlung zu schützen.

Wetter in Ulm – auch schöne Aussichten zum Wochenstart?

Nach einem sommerlichen Wochenende mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen geht es auch in der kommenden Woche mit herrlichem Wetter in Ulm weiter: Der Montag und Dienstag begrüßen mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und mit Temperaturen bis zu 25 Grad.

Für den Rest der Woche sieht die Prognose ebenfalls vielversprechend aus, mit überwiegend sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen um die 20 bis 25 Grad.

So nutzen Ulmerinnen und Ulmer das schöne Wetter

Das aktuell gute Wetter nutzen viele Menschen in Ulm an der frischen Luft. Nicht zuletzt am Pfingstwochenende war viel los in den Grünanlagen und an den Badeseen.

Unsere Leserin Selina Osterrieder nutzt das schöne Wetter, um an der Donau zu entspannen.

© Foto: privat

Leserin Selina Osterrieder schickte unserer Redaktion einen Schnappschuss vom Donauufer der Neu-Ulmer Seite. Hier lässt es sich ihrer Meinung nach am besten verweilen.

Auf Instagram teilte eine Userin mit, dass sie das Pfingstwochenende für einen Freibadbesuch genutzt hat. Eine andere Userin nutzt das Wetter für einen Besuch im Legoland und im Tiergarten, um den Kindern eine schöne Zeit zu bereiten.