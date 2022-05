Zum Protestbrief der Anwohner Am Lederhof in Ulm

Die Belästigung durch Poser und Leute, die mit ihrem Auto in jeden noch so kleine Gasse fahren und auch rücksichtslos parken, ist unerträglich. Hauptursache dafür ist, dass in der Stadt der Autoverkehr noch immer den Vorrang hat, meint Ulrike Schleicher