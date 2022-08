Eskaliert ist am Mittwochabend ein Streit unter mehreren hitzköpfigen Kleingartenbesitzern in Neu-Ulm. Entzündet hatte sich der Konflikt in der Gartenanlage an der Wiblinger Straße ausgerechnet am Wasser: Ein 66-Jähriger hatte bei der Bewässerung seines Rasens in den Nachbargarten gespritzt. De...