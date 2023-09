Am dritten von zehn Prozesstagen haben Zeugen zu den Gewalttaten dreier junger Munderkinger im vergangenen Jahr ausgesagt. Die nun 18, 19 und 20 Jahre alten Jugendlichen – zwei von ihnen sind in Untersuchungshaft – wurden für eine ganze Reihe an Straftaten in Ehingen, Munderkingen und Oberdis...