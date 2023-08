Ein braves Mädchen? Das war sie noch nie, sagt Irmgard Schwab. „Das gebe ich ehrlich zu. Ich hab immer das gemacht, was ich wollte.“ Freunde treffen, auf Partys gehen, in andere Länder reisen. „Ich wollte die ganze Welt sehen“, erzählt die heute 87-Jährige, die mehrere Jahre in Kanada ge...