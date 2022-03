Volle Cafés, volle Läden, blauer Himmel, Sonne satt: Waren das tolle Tage in Ulm! Die Luft roch nach Frühling, die Menschen saßen bis spätabends draußen, überall war was los. Im Donaustadion bejubelten mehr als 3000 Fußballfans den Sieg der Spatzen, im Fischerviertel und in der Oststadt ging...