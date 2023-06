Am Samstag verwandelt sich der südliche Münsterplatz in ein Blütenmeer. Dort findet wieder der Tag der Rose statt. Seit mehr als 20 Jahren veranstalten die Rosenfreunde Ulm den Markt einmal im Jahr unter dem Münster, inzwischen ist dieser weit über die Grenzen Ulms bekannt.

Fragen rund um das Thema Rosen

Zu sehen und zu riechen gibt es Wildrosen, historische, englische und moderne Gartenrosen, Stauden und Kräuter. Rosenzüchter präsentieren ihre schönsten Stücke und stehen auch für Fragen rund um die Rosenpflege bereit.

Aber nicht nur Pflanzen kann man am Samstag anschauen und kaufen, es gibt auch vieles rund um die Rose: Schmuck, Hüte, Seifen, Deko, Kosmetik, Gartenwerkzeuge und Gartenantiquitäten. Auch Kulinarisches darf nicht fehlen, die pinke Rosenbowle zum Beispiel war schon in den vergangenen Jahren sehr beliebt. Die Wettervorhersage verspricht Sonne, also ideales Wetter für einen Markttag.

Antikmarkt

Gleichzeitig findet der Ulmer Antikmarkt statt. An 60 Ständen bieten Händler zwischen Kartoffelmarkt und Judenhof Schätze für Sammler und Liebhaber an. Darunter findet man neben Kunsthandwerk auch antike Möbel, Shabby-Chic und Nostalgisches für Haus und Garten.