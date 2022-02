Vielen Menschen ist der rührige Pfarrer Alfred Selg noch in guter Erinnerung. In einem Pflegeheim in Wiblingen ist der Geistliche am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. „Ich würde wieder Pfarrer werden“, hatte er 2003, als er mit 70 Jahren in der Seelsorgeeinheit Iller-Weihung pensi...