Der Sommer geht weiter! Laut des Portals wetter.de soll es in Ulm am Montag, 26. Juni bis zu 30 Grad warm werden. Sonnig soll es mindestens noch ein paar Tage bleiben – allerdings wird es kälter: Für Dienstag, 27. Juni sind maximal 23 Grad vorhergesagt. Zum Wochenende hin könnte es wieder mehr regnen, bei Temperaturen um die 20 Grad. Immerhin sind noch keine weiteren Unwetter in Sicht.