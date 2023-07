Die einen gingen Baden, die anderen Eis essen und manch einer verkroch sich lieber in der eigenen Wohnung. Der Samstag (15.07.) bescherte uns mit 35 Grad einen der wohl heißesten Tage des Jahres in Ulm. Dagegen war es am Sonntag (16.07.) mit knapp 24 Grad wesentlich kühler – und trocken. Bleibt es auch so zum Wochenstart?

Trocken und bedeckt – so wird das Wetter am Montag, 17.07.

Der Montag (17.07.) gestaltet sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Südwesten meist freundlich und trocken. Die Sonne schafft es aber in Ulm und Neu-Ulm kaum durch die Wolkendecke. Mit 27 Grad wird der Start in die neue Woche dennoch etwas wärmer als das Ende der vorherigen, daneben wehen leichte Böen.

Weiter bewölkt, aber wärmer: die Aussichten für Dienstag, 18.07.

Ähnlich soll es auch am Dienstag (18.07.) werden: Die Sonne zeigt sich hier dann etwas länger und die Temperaturen steigen noch einmal auf 29 Grad in der Münsterstadt an. In der Nacht zu Mittwoch kann es zu örtlichen Schauern kommen.

Diese verstärken sich im Laufe des Mittwochmorgens zu Gewittern, die den gesamten Tag über andauern können. Dabei erreicht das Thermometer Temperaturen bis 28 Grad am Nachmittag.