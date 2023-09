Es ist so weit: Am Samstag, den 23.09., gehen die Kleinen beim Einstein-Marathon 2023 in Ulm an den Start. Im Ulmer Donaustadion werden die Kinder- und Jugendläufe ausgetragen. Doch wie wird das Wetter, wenn die kleinen Läufer um die Wette rennen? Hier die Vorhersage für das Wochenende:

Das Wetter in Ulm am Freitag, 22.09.2023

Nach den aktuellen Vorhersagen von wetter.de und wetter.com sieht das Wetter in Ulm zum Start ins Wochenende am Freitag (22. September) wie folgt aus: Morgens soll es regnen, während die Temperatur bei 13 Grad liegt. Anschließend soll es bedeckt bleiben, bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Für die Nacht wird Regen erwartet und die Temperatur sinkt auf etwa 12 Grad. Windböen können Geschwindigkeiten von 22 bis 36 Kilometern pro Stunde erreichen und die Sonne scheint nur etwa 1 Stunde am Freitag – also Regenschirm nicht vergessen.

Wie das Wetter am Samstag, 23.09.2023, in Ulm wird

Die Sonne wird sich am Samstag (23. September) in Ulm bis zum Nachmittag kaum durchsetzen können – es soll wolkig bleiben, mit Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad. Abends bilden sich in Ulm nur vereinzelt Wolken bei etwa 11 bis 14 Grad. Nachts wird es nebelig und es wird mit Tiefwerten von 6 Grad sehr kühl. Windböen können bis zu 25 Kilometer pro Stunde erreichen. Und es soll immerhin etwa doppelt so viele Sonnenstunden geben, wie noch am Freitag – insgesamt zwei.

So wird das Wetter am Sonntag, 24.09.2023, in Ulm

Der Sonntag (24. September) in Ulm bleibt leicht bewölkt und die Sonne schafft es, sich mehr durchzusetzen. Bis zum Nachmittag sollen Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad erreicht werden. Zum Abend hin klart es in Ulm auf und die Temperaturen sinken teilweise bis auf 5 Grad. Einzelne Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 24 Kilometern pro Stunde erreichen. Es werden bis zu 6 Sonnenstunden erwartet

Das Wetter am Wochenende in BW

Bleibt es trocken und sonnig oder gibt es Regen? Laut aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende sehr wechselhaft aus: