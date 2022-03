Schokoeis, Schokoeis, Mama, ich will Schokoeis!“, ruft ein kleiner Junge vor dem Eiscafé Voi in der Hirschstraße. Entschlossen zieht er seine Mutter am Arm. Die lächelt und erfüllt ihrem Sohn den Wunsch. Mit leuchtenden Augen nimmt das Kind den Becher entgegen und sticht mit seinem Minilöffel...