Mit seinen Aussagen zum umstrittenen Ballermann-Song „Layla“ hat OB Gunter Czisch den Unmut des Ulmer Frauenforums auf sich gezogen. In einem offenen Brief an den OB äußern sich die Sprecherinnen des Forums enttäuscht über Czischs Gleichgültigkeit.

Der Song der Interpreten „DJ Robin und Schürze“ macht aktuell wegen vor allem seines frauenfeindlichen Textes Schlagzeilen. Es geht um eine „Puffmutter“, Städte wie Würzburg und Düsseldorf haben das Abspielen des Songs auf öffentlichen Festen verboten. OB Czisch hatte sich in der SÜDWEST PRESSE klar gegen ein solches Verbot ausgesprochen und gesagt, er finde „die gesamte Debatte daneben“ und habe „kein Verständnis für so eine Diskussion“.

In ihrem Brief an Czisch äußern die Sprecherinnen des Ulmer Frauenforums darüber ihr „völliges Unverständnis“. Es gehe ihnen nicht darum, den moralischen Zeigefinger zu heben, schreiben Gülay Kul, Ditte Endriß, Samira Nakhaeizadeh, Sevim Öztürk und Gudrun Schmid. Allerdings sei es notwendig, klare gesellschaftliche Grenzen aufzuzeigen. „Wir haben den Standpunkt, dass über sexistische Texte, die Frauen beleidigen, diskutiert werden muss. Hier erinnern wir daran, dass in unserer Stadt schon seit längerem ein runder Tisch zum Thema Menschenhandel und Prostitution stattfindet.“