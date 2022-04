Ein paar Bärenfelle gegen eine saftige Mammutkeule, ein Faustkeil gegen gesammelte Beeren: Irgendwann in der Steinzeit haben die Menschen den Tauschhandel erfunden. Und das war ein wirklicher Fortschritt. Denn so konnte man Dinge, die man im Überfluss hatte, gegen Sachen tauschen, an denen es ma...