Was rauscht denn da im Wald? Sind es die Blätter, die rascheln und von den Bäumen fallen? Eher nicht. Je weiter man geht, desto lauter wird das Rauschen, bis es schließlich dröhnt und vibriert. Wenn man zwischen den Bäumen die Bühne und feiernden Leuten sieht, hat man es erreicht: das Waldrauschen-Festival!

Erstmals seit 2019 findet das Elektro-Festival in Dornstadt-Tomerdingen wieder statt. Und zwar vom Donnerstag, den 29.06.2023 bis zum Samstag, den 01.07.2023. Zuletzt ist es zweimal wegen Corona ausgefallen und 2022 fand ein Eintagesfestival in Ulm statt. Die Planungen für die diesjährige Ausgabe im Wald sind in vollem Gange, ein Teil des Line-Ups steht auch schon. Wir haben alle wichtigen Infos zum Waldrauschen-Festival 2023 hier für euch zusammengefasst.

Waldrauschen 2023: Das Line-Up

Folgende Künstler haben die Veranstalter des Waldrauschen-Festival bei Dornstadt-Tomerdingen schon bekannt gegeben (in alphabetischer Reihenfolge):

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Waldrauschen 2023: Tickets und Preise

Es gibt drei Verkaufsphasen im Kartenvorverkauf – je näher das Festival rückt, desto teurer werden die Tickets. In der ersten Phase wurden sogenannte Blind Tickets verkauft, es war also noch nicht klar, welche Künstler auftreten werden. Momentan läuft Phase 1:

Tageskarten kosten 19 Euro

und Tickets für das ganze Festival 33 Euro

Dazu kommen jeweils 4,90 Euro Versandkosten

In Phase 2 werden die Preise auf 22 bzw. 39 Euro steigen

Karten gibt es online direkt im Ticketshop des Festivals

Kann man auf dem Waldrauschen-Festival campen?

Nein, von einem Camping-Angebot ist bisher nichts bekannt.

Anfahrt zum Waldrauschen-Festival

Das Festivalgelände erreicht man am besten über die B10-Abfahrt bei Tomerdingen. Wer von weiter weg kommt: Die Autobahnen 7 und 8 sind auch in der Nähe. Ab Tomerdingen muss man nach Norden bis zum Festivalgelände am Waldrand fahren. Nach Angaben der Veranstalter ist der Weg in Tomerdingen ausgeschildert.

Wer nicht selbst fahren möchte, kann einen Shuttlebus nehmen. Allerdings wurde noch kein Fahrplan für dieses Jahr veröffentlicht.