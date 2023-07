Ganz schön erschrocken hat sich wohl ein 21-Jähriger aus Gerhausen: Am Samstag wollte er eigentlich nur ein erfrischendes Bad in der Blau nehmen. Dabei fand er aber eine Pistole im Wasser. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 16 Uhr in die Markbronner Straße gerufen. Sie untersuchten die Waffe und stellten fest, dass es sich nur um eine Softair-Waffe handelte. Wie sie ins Wasser gelangt war, ließ sich allerdings nicht ermitteln. Die Waffe wurde sichergestellt und „ordnungsgemäß entsorgt“, so die Polizei.