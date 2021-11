Gemessen am Gesamtplan ist es nur eine kleine Fläche, an der sich mancher Rat in Sachen Flächennutzungsplan stieß. Aber „die liegt mir im Magen“, sagte Wolfgang Faul, Fraktionsvorsitzender der SPD, in der Beratung des Langenauer Gemeinderats in der Sitzung am Freitag. Auf den Magen geschlagen...