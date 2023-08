Geld abheben nicht mehr möglich – Wann schließen die Automaten?

Laut einer Pressemitteilung der Volksbank Ulm-Biberach sind die betroffenen SB-Geldautomaten zwischen 23 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag nicht zu erreichen. Die neue Regelung soll bereits ab Freitag, 1. September 2023 gelten.

Welche Geldautomaten in Ulm sind geschlossen? Diese Standorte sind betroffen

Bereits seit einiger Zeit halten die Vorräume der Bank in der Ulmer Hirschstraße und der Oststadt sowie in Neu-Ulm am Rathaus und in Wiblingen am Tannenplatz eine „Nachtruhe“. Zum Schutz vor Sprengungen schließt die Volksbank Ulm-Biberach in Ulm, Neu-Ulm und der Region nachts nun auch folgende Automaten:

Söflingen

Eselsberg

Wiblingen-Pranger

Einsingen

Gögglingen-Donaustetten

Blaustein

Glacis-Galerie

Offenhausen

Jungingen

Lehr

Dornstadt

Langenau

Senden

Illertissen

Dietenheim

Die SB-Automaten am Römerplatz in Ulm sowie in Böfingen sollen bald auch über Nacht geschlossen werden.

Schutz vor Sprengungen: So argumentiert die Volksbank

Mit den Maßnahmen reagiert die Volksbank Ulm-Biberach auf den bundesweiten Anstieg der Geldautomatensprengungen. 496 waren es alleine im vergangenen Jahr in ganz Deutschland. „Durch die hohe Sprengkraft entsteht oftmals nicht nur ein Bild der Verwüstung, umherfliegende Trümmerteile oder einsturzgefährdete Wohnhäuser stellen eine Gefahr für Leib und Leben Anwohnender dar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank. Um die Sicherheit vor Ort sowie die Anwohnerinnen und Anwohner noch besser zu schützen, erweitert die Volksbank deshalb nun ihr Präventionsangebot. „Für uns steht der Schutz der Menschen in unserer Region an erster Stelle“, sagt Stefan Hell, Vorstandssprecher der Volksbank.

SB-Automaten geschlossen – Bargeldversorgung aber gesichert

Die festgelegten Maßnahmen hätten zwar Nutzungseinschränkungen zur Folge, diese seien aber nach Ansicht der Bank hinsichtlich des Sicherheitsaspektes zu vertreten. Vorstandssprecher Hell betont aber: „Die Bargeldversorgung unserer Kundinnen und Kunden bleibt in der Region weiterhin erhalten.“ Immerhin bleiben die Geldautomaten an der Hauptstelle am Olgaplatz, in der Rosengasse sowie in der Hirschstraße auch weiterhin rund um die Uhr erhalten.