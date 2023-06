Ihren ersten Tag auf der Polizeischule in Göppingen wird Yvonne Gasser wohl nie vergessen. Nicht, weil er so aufregend oder schön war. Sondern weil sie sich outete – besser gesagt: outen musste. Und zwar vor all ihren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Klassensprecher bestellte sie ein...