Beigeordnete sind hauptamtliche Beamtinnen oder Beamte einer Kommune, die den Bürgermeister in allen Geschäftsfeldern vertreten. Sie werden für acht Jahre vom Gemeinderat gewählt. So steht es in der baden-württembergischen Gemeindeordnung. Genau das hat der Blausteiner Gemeinderat am Dienstagab...