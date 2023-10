Von Bernd Leitner fällt sichtlich die Anspannung ab, als er nach dem offiziellen Festakt zur Eröffnung des neuen Verschwörhauses am Samstagabend am Weinhof auf eine schwarze Couch sinkt. „Ich bin total happy“, sagt der 54-Jährige. „Und es ist total schön zu sehen, dass es so viele engagie...