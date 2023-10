Am Donnerstag, 5. Oktober 2023, kurz vor 18 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem BMW in der Rißstraße in Ehingen-Rißtissen. An einem Zebrastreifen überquerte gerade eine 55-Jährige die Straße. Laut Polizei hat die Fahrerin des BMW die Fußgängerin übersehen, die von der Front des Autos erfass...