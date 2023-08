Autofahrer, die in der Nacht auf Mittwoch (02.08.2023) auf der Ulmer Wallstraßenbrücke Richtung Dornstadt unterwegs waren, sind vergangene Nacht ins Visier der Polizei geraten. Diese kontrollierte dort die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Je höher die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, desto höher ist auch das Verletzungsrisiko im Fall eines Unfalls.

Der Spitzenreiter fuhr 97 statt 50 km/h

Zwischen 23.45 und 1.30 Uhr standen die Polizisten an der Brücke. Erlaubt ist dort Tempo 50. Während der Kontrolle stoppte die Polizei Fahrer, die zwischen 26 und 47 km/h zu schnell waren. Spitzenreiter war ein 42-Jähriger mit einem Fiat 500, der 97 km/h auf dem Tacho hatte.

Tempokontrolle in Ulm: Punkte, Bußgeld, Fahrberbot

Vier Autofahrer müssen nach der Kontrolle mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zwischen 260 und 400 Euro rechnen. Knapp am Fahrverbot vorbeigeschrammt ist eine 30-Jährige, die mit 76 gefahren war. Sie muss mit 120 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.