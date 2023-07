Autofahrer versuchten es am Montagmorgen von beiden Seiten, vergeblich. Von Norden her ist auf der Wiblinger Straße kurz nach der Zufahrt zum Donaubad Schluss, von Süden her, also vom Kreisel an der Europastraße, schon vor dem Abzweig zum Donaubad. Rot-weiße Baustellenabsperrungen von der einen ...