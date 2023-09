Noch eine Umleitung in Wiblingen. Aber nur für eine kurze Zeit. Am Freitag (1.9.2023) hat der Abbau des Fußgängerstegs zum Einkaufszentrum am Tannenplatz begonnen. Die Straße ist deshalb voll gesperrt. Die Arbeiten dauern bis einschließlich Sonntag (3.9.2023)

Wie man fahren kann: Die Umleitung i...