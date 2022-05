192 Ampeln sind im Ulmer Stadtgebiet in Betrieb: 117 Lichtsignal- und 75 Fußgängerschutzanlagen, wie sie offiziell heißen. Die ältesten sind von 1997, also 25 Jahre im Einsatz – und damit am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Von 2023 bis 2026 werden 19 Ampeln erneuert, das kostet die Stadt 1...