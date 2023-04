Ein Sachverhalt so alt wie der Kapitalismus selbst: Unternehmer regen sich über Steuern auf. So war es, so ist es, so wird es bleiben. In manchen Fällen treibt schlichte Gier die Wut, in anderen Fällen sind Einwände berechtigt. So auch bei der Vergnügungssteuer für Clubs und Tanzveranstaltunge...