Den kennen wir doch, haben sich die Beamten einer Weißenhorner Polizeistreife am Dienstagnachmittag (20. Juni 2023) gedacht, als sie in den Innenraum eines vorbeifahrenden Autos schauten. Am Steuer saß ein 40-jähriger Mann, von dem die Beamten wussten, dass er keinen Führerschein besitzt – genauer gesagt, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Dem Mann am Steuer war das offenbar auch bewusst, denn beim Anblick der Streife beschleunigte der 40-Jährige sofort und versuchte, sich vom Acker zu machen. Daraus entwickelte sich eine kurze Verfolgungsjagd: Der Mann fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit über ein Tankstellengelände, überquerte eine Straße und raste dann in einen Feldweg. Dort setzte er seine Flucht ohne Rücksicht auf Verluste fort.

Beamten stellen Verfolgung ein

Die Beamten verzichteten darauf, den Flüchtenden weiterzuverfolgen, vor allem, um keine unbeteiligten Menschen zu gefährden. Sie beschränkten sich zunächst darauf, die Beweise zu sichern, da ihnen der Autofahrer bekanntlich namentlich bekannt war. Unter anderem hatte eine Zeugin den Vorfall beobachtet.

Gegen den 40-Jährigen wurde inzwischen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet – denn genau das leistete er sich mit der Polizei, unabhängig davon, dass die Beamten die Verfolgung abbrachen.