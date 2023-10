Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-jähriger Motorradfahrer am Freitagabend in Ulm auf der Frauenstraße in Richtung Neue Straße unterwegs und überholte grob verkehrswidrig mehrere Autos. Als eine Polizeistreife ihn wegen seines Verhaltens stoppen wollte, beschleunigte der Biker, fuhr über mehrere rote Ampeln und flüchtete mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit über die Donaustraße in Richtung und durch Teile von Neu-Ulm. Die Polizisten nahm die Verfolgung auf.

Polizei stellt Biker in Sackgasse

Als der Mann versuchte, die Polizei an einer mit Pollern abgesperrten Straße abzuschütteln, hatte er Pech: Die von ihm gewählte Straße entpuppte sich als Sackgasse, in der er gestellt werden konnte. Sein Führerschein und Motorrad wurden beschlagnahmt.