Ein Autofahrer hat sich am Montagabend bei Erbach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie das Ulmer Polizeipräsidium mitteilt, sollte der BMW-Fahrer gegen 20.30 Uhr in der Erbacher Benzstraße kontrolliert werden. Die Polizisten leiteten den Mann demnach in eine Kontrollstelle – doch ...