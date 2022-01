Das war ein Auftakt nach Maß ins Ulmer Jazz-Jahr: Sylvie Courvoisier, die gebürtige Schweizerin, die sich an den Tasten in den vergangenen Jahrzehnten ihren eigenen Weg zwischen Klassik und Jazz gebahnt hat, im Duo mit Mary Halvorson. Die ist an der Gitarre längst eine Erneuerin, die jeden Effekt...