Der Sommer kehrt zurück und es wird richtig heiß! Am Wochenende erwarten uns bis zu 34 Grad . Und in der Doppelstadt ist einiges geboten: Konzerte, Sommerfeste, Biergärten, Party. Und dann ist es auch noch das letzte Wochenende des Ulmer Zelts. Hier finden Sie eine kleine Übersicht über die zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende.

Sunrise Reggae Festival findet dieses Wochenende (6. - 9. Juli) in Burtenbach (Kreis Günzburg) statt. An der Abendkasse gibt es noch Vorneweg ein Tipp aus der erweiterten Umgebung: Dasfindet dieses Wochenende (6. - 9. Juli) in Burtenbach (Kreis Günzburg) statt. An der Abendkasse gibt es noch Karten . Wer also Lust auf einen entspannten Reggae-Abend hat, sollte in Burtenbach vorbeischauen.

Freitag, 7. Juli 2023

Der A-cappellla-Popchor „Choriosity“ aus Ulm tritt sowohl am Freitag als auch am Samstag im Roxy auf. Knapp 100 Sängerinnen und Sänger singen ab 19.30 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Im Liederkranz-Biergarten findet ein Poetry-Slam mit Musik statt. Beginn um 17 Uhr, Ende um 22 Uhr. Freier Eintritt.

Im Glacis-Stadtpark in Neu-Ulm spielt die Band SKAfix Rock und Jazzmusik . Beginn um 20 Uhr.

Der Hip-Hop-Sänger Megaloh schaut am letzten Wochenende des Ulmer Zelts vorbei. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 32 Euro, an der Abendkasse 34 Euro.

90er-Musik-Fans schauen am besten im M-Club vorbei. „ICE ICE BABY!" ist eine 90er-Party. Start ist um 23 Uhr.

Samstag, 8. Juli 2023

In der Brauerei und Gaststätte „Barfüßer“ ist tagsüber auch etwas für Kinder geboten . Die können sich nämlich auf Schatzsuche begeben. „Findet den Piratenschatz!“ lautet die zentrale Aufgabe. Die Finder erwartet auch eine süße Belohnung am Kiosk. Die Schatzsuche beginnt um 11 Uhr und geht bis 17 Uhr.

Im Liederkranz-Biergarten ist am Samstag „Chill & Rave" angesagt. Ab 15 Uhr bis 22 Uhr kann man hier gemütliche Stunden verbringen.

In Neu-Ulm findet im Vorfeld das „Interkulturelle Sommerfest" statt. Beginn um 11 Uhr, Ende um 15 Uhr.

Auf dem Münsterplatz können Flugbegeisterte Virtual Reality erleben und so über die Dächer des historischen Ulms fliegen. Den ganzen Samstag ist der Stand aufgebaut. Auch am Sonntag ist dies noch möglich.

Die Metal-Band „Blind Guardian" begleiten den letzten Abend des Ulmer Zelts. Im Vorverkauf kosten Karten 59 Euro, an der Abendkasse 61 Euro.

Reggaeton-Musikliebhaber können an diesem Abend in den M-Club gehen. „Bailando Reggaeton" ist an diesem Abend geboten.

Kein Reggaeton, lieber 80er-Jahre-Musik? Dann schauen Sie am besten im Rockside Club in Ulm vorbei. Wer sich im 80er-Look anzieht, der bekommt freien Eintritt. Beginn ist um 22 Uhr.



Sonntag, 9. Juli 2023

Wer Lust hat, das Wochenende mit großer Filmmusik ausklingen zu lassen, der schaut am besten am Abend im Roxy vorbei. Das Orchester „Symphonic Brassport“ spielt verschiedenen Titel unter dem Motto „Hollywood, James Bond & More“ . Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 26 Euro.

Im Glacis-Park in Neu-Ulm gibt die Chorgemeinschaft Sängertreu Frohsinn MGV Holzheim ein Sonntagskonzert ab 11 Uhr. Im Anschluss ab 15 Uhr findet ein Kindertheater statt.