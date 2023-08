Von wegen Sommerloch: Bei den Veranstaltungen, die am Wochenende in Ulm und Neu-Ulm stattfinden, ist für jeden was dabei. Vom 11. bis 13. August füllen sich wieder die Bars und Clubs; Partys, Konzerte und andere Events locken Unternehmungslustige in die Innenstädte. Die wichtigsten Termine in der Übersicht:

Veranstaltungen am Freitag, 11.8.23

Stürmt die Burg in Ulm: Auf der Bühne bei der Wilhelmsburg stehen Phraim mit Contemporary Jazz (Beginn 19.30 Uhr) und anschließend Gabriel Mbanda + Band mit Jazz, Blues sowie lateinamerikanischen und afrikanischen Rhythmen (Beginn um 21 Uhr); Eintritt frei.

Veranstaltungen am Samstag, 12.8.23

Bassportation im Roxy in Ulm : DJs bringen die Tanzfläche im Sound Garten mit Techhouse, Techno und Drum’n’Bass zum Beben. Beginn um 18 Uhr, Eintritt frei.

Veranstaltungen am Sonntag, 13.8.23