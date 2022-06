Hagelkörner von bis zu drei Zentimeter Durchmesser, teils kräftige Gewitter mit Starkregen von bis 50 Litern pro Quadratmeter und Sturmböen bis zu 95 km/h: In einer Vorabwarnung kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) heftige Unwetter auf dem Gebiet von fast ganz Baden-Württemberg und im südlichen Teil von Bayern an. Beginn ist demnach gegen 18 Uhr am Donnerstagabend, 30 Juni. Durch die Nacht soll sich der Regen abschwächen, doch gebietsweise immer noch 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter betragen. Die Vorabwarnung gilt bis 4 Uhr am Freitagmorgen.