Am Montag ab 18 Uhr bis Mitternacht wird es ungemütlich in Ulm und der Gegend, die östlich, südöstlich und südlich der Stadt liegen, bis hin zum Bodensee. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen vorher. Laut den Angaben in der Vorausmeldung können die folgenden Wettererscheinungen örtlich auftreten: