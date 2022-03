Unterricht an der Regelschule: Das soll für geflüchtete Kinder aus der Ukraine möglich sein, sofern sie und ihre Eltern das wollen. Gibt es für die Kinder Plätze in Vorbereitungsklassen oder werden ihnen zunächst etwa zwei Stunden Deutschunterricht ermöglicht? Denkbar ist vieles. In Ulm suchen derzeit Zuständige nach Lösungen. Foto: Ina Fassbender © Foto: INA FASSBENDER