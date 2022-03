Vor 300 Jahren, am 4. März, wurdet der Grundstein für die Kirche St. Michael in Unterelchingen gelegt. Das hat die Gemeinde am Wochenende gefeiert, trotz der geltenden Corona-Einschränkungen. Zum Festgottesdienst am Sonntag war auch Bischof Bertram Meier aus Augsburg angereist.

Er ging in seiner P...