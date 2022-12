Die Tarifverhandlungen für Pflegekräfte an den vier Unikliniken des Landes sind beendet. Am Montag haben sich die beiden Verhandlungsparteien – der Arbeitgeberverband der Universitätsklinika (AGU) und die Gewerkschaft Verdi – überraschend auf einen Abschluss geeinigt. In der Verhandlungsrund...