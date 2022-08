Sage und schreibe 2674 Kilometer geschwommen ist Andreas Fath in der Donau, von der Quelle bei Donaueschingen bis ins rumänische Sulina, wo der Fluss ins Schwarze Meer mündet. Offizieller Start des Schwimm-Marathons war am 22. April in Ulm, und er führte Fath in acht Wochen durch zehn Länder. ...