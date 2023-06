Es gibt unterschiedliche Schilderungen, wie der Unfall am Dienstagvormittag (20. Juni 2023) im Vöhringer Schleifweg abgelaufen ist. Sicher ist, dass beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Auto der jugendliche E-Scooter-Fahrer nach Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen erlitten hat und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Es gilt Rechts vor Links

Der junge Fahrer war demnach in nördlicher Richtung unterwegs. An einer Einmündung, an der die Regel Rechts vor Links gilt, kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 81-Jährigen: Die Autofahrerin hätte dem E-Scooter die Vorfahrt gewähren müssen.

Der Jugendliche wollte seinerseits in die Einmündung einfahren und hat nach Angaben der Autofahrerin dabei die Kurve geschnitten. Die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich somit, stellt die Polizei fest und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich entweder bei der Dienststelle in Weißenhorn oder in Illertissen zu melden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1100 Euro.